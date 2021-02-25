Робота над стратегією деокупації Криму завершується, - Ташева

Заступниця постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева заявила, що завершується робота над стратегією деокупації Кримського півострова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз завершується робота над таким документом. Окремі експерти були залучені в ці процеси, знаємо, що Рада національної безпеки України, в тому числі з ініціативи представництва, активно відреагувала і працює над цим документом", - зазначила Ташева.

За її словами, стратегія буде презентована українському суспільству.

Ташева також вказала, що в ході саміту Кримської платформи, який пройде 23 серпня, буде підписана Кримська декларація, до якої зможуть приєднатися країни-партнери, які підтримують територіальну цілісність України.

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"Президент України підкреслив, що він бачить це як інституцію, яка буде напрацьовувати рішення та пропозиції для керівників держави і в тому числі стане платформою для роботи з нашими міжнародними партнерами. Це буде офіс у Києві зі співробітниками і такий собі "think tank", який буде напрацьовувати політики держави і на міжнародному рівні", - пояснила вона.