Першим завданням Конгресу місцевих і регіональних влад буде підготовка Муніципального кодексу, - Зеленський
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Розробка і написання Муніципального кодексу України стане першим завданням Конгресу місцевих і регіональних влад.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Перше питання, на якому ми повинні зосередитися на цьому майданчику - це розробка і написання Муніципального кодексу України", - заявив Зеленський.
Він додав, що Конгрес не буде "органом на папері, який нічого не вирішує". У Конгресу буде свій постійно діючий офіс, де буде максимально ефективна робота.