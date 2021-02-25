Першим завданням Конгресу місцевих і регіональних влад буде підготовка Муніципального кодексу, - Зеленський

Розробка і написання Муніципального кодексу України стане першим завданням Конгресу місцевих і регіональних влад.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Перше питання, на якому ми повинні зосередитися на цьому майданчику - це розробка і написання Муніципального кодексу України", - заявив Зеленський.

Він додав, що Конгрес не буде "органом на папері, який нічого не вирішує". У Конгресу буде свій постійно діючий офіс, де буде максимально ефективна робота.

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