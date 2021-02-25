Новини

У СБУ вивчать оприлюднені Цензор.НЕТ записи розмови Медведчука і Суркова

9 92942
У СБУ вивчать оприлюднені Цензор.НЕТ записи розмови Медведчука і Суркова
Записи розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова і народного депутата Віктора Медведчука уважно вивчать у Службі безпеки України.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ці записи ретельно вивчаються слідчим і оперативним підрозділами СБУ щодо наявності в діях співрозмовників ознак кримінального правопорушення", - сказали в спецслужбі.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ оприлюднив запис розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова і Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали поставки електроенергії в окупований Крим і обмін полоненими на Донбасі.

Слухайте на Цензор.НЕТ: "Зробімо вже і будемо рухатися, бл#", - Сурков і Медведчук у 2014 році обговорюють поставки електроенергії до Криму та обмін полоненими на Донбасі. АУДIО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • jklpqrs
    у цензора записи есть, а в СБУ нет? Может поменяем местами службу и издание. Толку будет больше.
  • Леонід Мефодовський
    А що по справі вагнерівців? Єрмака за вим'я не бажає СБУ пощупати?
  • Василий Васильев b8ee7c21
    Ну началось, под Пепо роют. Похоже Кривой пора на другого переписывать.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини