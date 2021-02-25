У СБУ вивчать оприлюднені Цензор.НЕТ записи розмови Медведчука і Суркова

Записи розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова і народного депутата Віктора Медведчука уважно вивчать у Службі безпеки України.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ці записи ретельно вивчаються слідчим і оперативним підрозділами СБУ щодо наявності в діях співрозмовників ознак кримінального правопорушення", - сказали в спецслужбі.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ оприлюднив запис розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова і Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали поставки електроенергії в окупований Крим і обмін полоненими на Донбасі.

Слухайте на Цензор.НЕТ: "Зробімо вже і будемо рухатися, бл#", - Сурков і Медведчук у 2014 році обговорюють поставки електроенергії до Криму та обмін полоненими на Донбасі. АУДIО