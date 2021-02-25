У СБУ вивчать оприлюднені Цензор.НЕТ записи розмови Медведчука і Суркова
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Записи розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова і народного депутата Віктора Медведчука уважно вивчать у Службі безпеки України.
Про це повідомили в пресцентрі СБУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ці записи ретельно вивчаються слідчим і оперативним підрозділами СБУ щодо наявності в діях співрозмовників ознак кримінального правопорушення", - сказали в спецслужбі.
Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ оприлюднив запис розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова і Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали поставки електроенергії в окупований Крим і обмін полоненими на Донбасі.