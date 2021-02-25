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Зеленський про будівництво доріг на Донбасі: Це не питання інфраструктури, а геополітична позиція. Всі повинні знати, що це - Україна

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Зеленський про будівництво доріг на Донбасі: Це не питання інфраструктури, а геополітична позиція. Всі повинні знати, що це - Україна
Розвиток інфраструктури на Донбасі є важливою геополітичною позицією України. У минулому році найбільше доріг було побудовано саме в Донецькій і Луганській областях.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у ході засідання Ради розвитку громад і територій у рамках Всеукраїнського форуму "Україна 30", інформує Цензор.НЕТ.

"Питання доріг на Луганщині - це не питання інфраструктури, а геополітична позиція, яку всі повинні знати, що Луганськ - це Україна. Коли ми тільки починали і говорили, що нам потрібно будувати інфраструктуру в Україні, ми почали будувати міст в Станиці Луганській. Потім для нас було принципово побудувати трасу від Сєверодонецька, нам всі говорили, навіщо ви це робите? З початку війни всі говорили, не потрібно нічого фундаментально будувати на Донбасі. Може бути ескалація і ця частина може відійти терористам. Ми почали терміново будувати дороги, велика частина доріг збудована власне на Донбасі. Це виклик, Донбас - це Україна. Будемо продовжувати таку практику, щоб люди зрозуміли, що влада про них піклується", - зазначив президент.

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Топ коментарі

  • belge
    Мы начали срочно строить дороги, большая часть дорог построена именно на Донбассе. Это вызов, Донбасс - это Украина. Мы будет продолжать такую практику, чтобы люди поняли, что власть о них заботиться", - отметил президент

    Зеленский о строительстве дорог на Донбассе: Это не вопрос инфраструктуры, а геополитическая позиция. Все должны знать, что это - Украина - Цензор.НЕТ 5660 Вот правильно же. Следующий шаг - дорога Донецк - Луганск. А шо? Это тоже Украина. Там наши люди. А потом - Симферополь - Севастополь. Или Крым - не Украина?
  • Ksenia VB
    Все должны знать, что это - Украина

    Зеля, а чому в підручниках для восьмих класів написано - Дніпро та Одесу заснували кацапи, і не зазначено, що Сімферополь і Севастополь це колишні татарські міста.
    Окрім усього, наголошується, що це не Україна, а Малоросія.
  • Serg Sergeev
    Это что бы рашинским танкам удобнее и легче было?
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