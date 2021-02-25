Геращенко про рішення суду щодо блокування 426 сайтів: Поліція вже відкликала свій супровідний лист в НКРЗІ, кримінальне провадження витребують для ґрунтовної перевірки

Суддя Катерина Плахотнюк за позовом адвокатів Олександра Пана визнала 426 інтернет-сайтів, які розміщували матеріали про Пана, що принижують його честь і гідність, тобто - "знаряддям злочину", і наклала на них арешт.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, коментуючи рішення суду заблокувати в Україні 426 сайтів, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Україна з подивом дізналася про те, що рішенням Голосіївського районного суду м. Києва накладено арешт на 426 інтернет-сайтів. Мені почали дзвонити десятки журналістів з резонним питанням: що взагалі відбувається? Є такий громадянин - Олександр Пан. Йому дуже не подобалося те, що про нього писали на різних інтернет-сайтах в різний час, називаючи його шахраєм та пройдисвітом, а також називаючи його іншими неприємними епітетами. 17 грудня 2020 року Олександр Пан звернувся в поліцію зі скаргою на нібито скоєні проти нього шахрайські дії. Поліція, після реформи кримінально-процесуального законодавства, зобов'язана за статтею 214 КПК реєструвати будь-які заяви про вчинення кримінального правопорушення (навіть про зґвалтування американським кіноактором Б. Піттом 75-річної мешканки міста Рівне в 2016 році).

Після чого, увага, стежте за спритністю рук, Олександр Пан і його адвокати звертаються до Голосіївського районного суду з вимогою накласти арешт на сотні інтернет-сайтів, які в різний час щось про нього писали.

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Автоматична система розподілу справ, якою свого часу дуже пишалися реформатори судової системи, розподіляє справу на суддю Катерину Григорівну Плахотнюк.

Суддя Плахотнюк, 04 лютого 2021 року, виносить рішення про визнання 426 інтернет-сайтів, які розміщували вказані вище матеріали, такими, що принижують честь і гідність О. Пана, тобто - "знаряддям злочину", та накладає на них арешт.

Далі, необґрунтоване рішення суду направляється слідчому поліції, а також до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

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Ніяких реальних дій, які б нанесли шкоди власникам Інтернет ресурсів нанесено не було.

Крім шкоди суспільній моралі після таких рішень суду.

Висновки та рекомендації:

Поліція вже відкликала свій супровідний лист до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Кримінальне провадження буде витребуване до Головного слідчого управління з метою проведення ґрунтовної перевірки та, в разі відсутності складу злочину, а також за рішенням слідчого і прокурора, буде закрите згідно передбаченої КПК процедури. Щодо судді Плахотнюк, то особами, потерпілими від винесення необґрунтованого та свавільного, на мою думку, рішення про накладання арешту на 426 інтернет-сайтів, має бути внесена скарга до Вищої ради правосуддя для подальшого вивчення питання про відповідність судді займаній посаді. З Олександром Паном розмова буде проведена окремо.

І найголовніше: шановні народні депутати, давайте разом з Вами внесемо суттєві зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів та введемо дослідчу перевірку заяв громадян, щоб відсіювати подібного роду замовні справи.

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Крім того треба врегульовувати законодавство про інформацію,задля того, щоб врегулювати відносини між пресою, правом на свободу слово та можливість фігурантам журналістскіх розслідувань цивілізовано захищати свою честь та гідність у випадку, якщо іх права будїли порушені.

Ну і звичайно залишається велике питання щодо адекватності окремих представників Феміди, які готові піддаватися тиску різних шахраїв і виносити свавільні та необґрунтовані рішення Іменем України", - заявив Геращенко.





