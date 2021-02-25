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США потрібно залучити до "нормандського формату" найближчим часом, - Резніков

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США потрібно залучити до "нормандського формату" найближчим часом, - Резніков
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що США потрібно залучити до "нормандського формату" найближчим часом, якщо вони зацікавлені.

Про це Резніков розповів в інтерв'ю "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, залучення США - це можливий сценарій. Більш того, російський президент Володимир Путін може почути аргументи людей, вагу яких він розуміє.

"Право Сполучених Штатів брати в цьому участь підтверджується Будапештським меморандумом, а також тим, що ця країна є офіційним членом ОБСЄ. Тому їх представники можуть бути учасниками і нормандського, і мінського формату як модератори або координатори абсолютно легітимно", - вважає Резніков.

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Він також упевнений, що Путін не має бути проти, оскільки "мріє сісти за один стіл зі світовими лідерами". Але перезавантаження нормандського формату слід провести вже найближчим часом.

"... бо якщо цього не відбудеться, потім буде важко до цього повернутися. І буде стагнація цього процесу", - зазначив Рєзніков і додав, що особисто офіційно не контактував з новою адміністрацією США.

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Топ коментарі

  • belge
    Вот это чувак работёнку отхватил. Изначально понятно. что на выходе будет полный ни .уя. КПД=нулю, но бабло же под эту тему выделяют и с ним нужно что-то приятно решать. США нужно привлечь к "нормандскому формату" в ближайшее время, - Резников - Цензор.НЕТ 938
  • Fly Flyiovich
    А можно США привлечь и к управлению Украине? А то у нас тут велосипедист, как оказалось, и на велосипеде то ездить не умеет...
  • бостууга
    Проте вміє гарно лозунги видавати! Що і передбачає посада з гарним посадовим окладом.
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