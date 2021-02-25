Вітренко про можливість обійняти іншу посаду, крім міністра енергетики: Я не розглядав і не впевнений, що розглядатиму інші пропозиції

В.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко заявляє: оскільки його запрошували на посаду першого віцепрем'єра - міністра енергетики, він не впевнений, що буде розглядати інші пропозиції.

"З точки зору здорового глузду все ж повинен бути повноцінний міністр. Якийсь тимчасовий виконувач обов'язків - це тимчасове рішення", - сказав Вітренко журналістам у четвер в Києві, відповідаючи на питання, чи дозволить йому прийнятий Верховною Радою закон повноцінно виконувати свої обов'язки в статусі "в.о.", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У той же час він зазначив, що не володіє інформацією про те, чи буде його кандидатура знову вноситися на посаду і коли.

"Мене запрошували на посаду першого віцепрем'єра - міністра енергетики. Інші пропозиції мені не надходили. Я не розглядав і не впевнений, що буду їх розглядати", - підкреслив Вітренко, відповідаючи на питання, чи залишиться він в міністерстві, якщо його не призначать міністром.

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Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала з пропозиціями президента України Володимира Зеленського закон про відновлення проведення конкурсів на посади державної служби, які були припинені через пов'язаний із COVID-19 карантин, і про продовження терміну повноважень виконувачів обов'язків міністрів (на сьогодні - в.о . міністра енергетики Вітренко).

До цього парламент двічі не підтримав кандидатуру Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики.