Вакцинація медиків: зробити щеплення погодилися тільки двоє співробітників інфекційного відділення Олександрівської лікарні
Про це повідомив на брифінгу завідувач реанімацією інфекційного відділення Олександрівської лікарні Олексій Куценко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви".
"Якщо чесно, то мені трохи соромно, тому що з усього відділення, де є 24 співробітники, лише двоє погодилися на вакцинацію. Це я і ще одна медсестра. Можливо, це я недопрацював", - сказав Куценко.
За його словами, в Україні про вакцину поширюється дуже багато неправдивої інформації.
"Я думаю, що після того, як покажу своїм прикладом, в Україні буде набагато більше охочих вакцинуватися", - зазначив лікар.
Нагадаємо, за перший день вакцинації проти коронавірусу щеплення отримали 159 українців.
У четвер, 25 лютого, COVID-вакцину отримали всі регіональні склади. Сьогодні вакцинація проти коронавірусу почнеться в усіх областях.