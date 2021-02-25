Вакцинація медиків: зробити щеплення погодилися тільки двоє співробітників інфекційного відділення Олександрівської лікарні

Лише 2 з 24 співробітників інфекційного відділення розташованої в Києві Олександрівської лікарні погодилися зробити щеплення проти COVID-19.

Про це повідомив на брифінгу завідувач реанімацією інфекційного відділення Олександрівської лікарні Олексій Куценко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви".

"Якщо чесно, то мені трохи соромно, тому що з усього відділення, де є 24 співробітники, лише двоє погодилися на вакцинацію. Це я і ще одна медсестра. Можливо, це я недопрацював", - сказав Куценко.

За його словами, в Україні про вакцину поширюється дуже багато неправдивої інформації.

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"Я думаю, що після того, як покажу своїм прикладом, в Україні буде набагато більше охочих вакцинуватися", - зазначив лікар.

Нагадаємо, за перший день вакцинації проти коронавірусу щеплення отримали 159 українців.

У четвер, 25 лютого, COVID-вакцину отримали всі регіональні склади. Сьогодні вакцинація проти коронавірусу почнеться в усіх областях.