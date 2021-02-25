В.о. директора комунальної поліклініки Черкас судитимуть за розтрату 2,4 млн грн під час закупівлі протиепідемічних товарів, - прокуратура
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.
За даними слідства, підозрювана неналежно виконала покладені на неї службові обов’язки та не перевірила ні особисто, ні через підлеглих працівників середню ринкову вартість товарів, пов’язаних із запобіганням виникненню та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 (дезинфікуючі засоби для обробки рук і шкіри, захисні щитки та костюми, медичні халати, маски, рукавички нестерильні, бахіли, тощо), що призвело до укладення в травні 2020 року відповідних договорів і перерахування приватному товариству бюджетних коштів у сумі 7 млн 941 тис. грн, у той час, як згідно проведеної експертизи зазначені товари можна було закупити за 5 млн 506 тис. грн.
Закупівля товарів за завищеними цінами призвела до надмірних витрат бюджетних коштів на загальну суму близько 2 млн 435 тис. грн.