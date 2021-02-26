Топзавданням Маркарової на посаді посла в США є організація візиту Байдена в Україну, - Кулеба

Посол України в США Оксана Маркарова отримала завдання організувати візит президента США Джо Байдена в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Топзавданням, даним їй, є організувати візит президента США в Україну. Ми не приймали президента США з 2008 року, і, з огляду на динаміку нашого партнерства і роль, яку США зіграли в Україні з 2014 року, я вважаю, що зараз саме час зробити це, особливо з огляду на те, що це дуже особливий рік для України", - зазначив міністр.

За словами Кулеби, також топпріоритетом посла Маркарової буде встановлення активних і довірчих контактів з новою адміністрацією США і наповнення стратегічного партнерства України і США конкретними проєктами. Іншим важливим пріоритетом, за словами міністра, буде безпека.

"Тому що все інше залежить від безпеки. Нам треба дбати про безпеку моєї країни для того, щоб успішно здійснювати зміни, трансформації, амбітні економічні проєкти", - підкреслив глава МЗС.

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