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Рада розгляне проєкт закону про колабораціонізм

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Рада розгляне проєкт закону про колабораціонізм
Верховна Рада зареєструвала проєкт закону про співпрацю з ворогом (колабораціонізм), що був розроблений "Національним Корпусом", нардепами та громадськістю.

Про це заявив керівник штабу "Національного Корпусу" Максим Жорін у своєму telegram-каналі.

"Ми минулого року двічі приносили цей законопроєкт до Офісу Президента, не отримали жодної реакції і пізніше створили робочу групу з чинних  проукраїнських народних депутатів, представників громадськості, юристів та ветеранів. Завдяки цій робочій групі ми змогли доопрацювати цей законопроєкт і офіційно зареєструвати його у ВР", - розповів Жорін.

За його словами, законопроєкт спрямований на засудження співпраці з ворогом та покарання колаборантів.

"Саме завдяки цьому законопроєкту ми реально зможемо притягнути до відповідальності всіх тих негідників, які співпрацювали або співпрацюють з ворогом", - сказав начштабу Нацкорпусу.

Як відомо, 19 лютого РНБО внесла Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко до санкційного списку за статтею "фінансування тероризму".

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Головне не закон ,а його виконання !!!
  • wake up-UA
    Мало розглянути та навіть прийняти - потрібно щоб він ще й працював... Рада рассмотрит проект закона о коллаборационизме - Цензор.НЕТ 8880
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Цікаво ,що приймут колабораціоністи ???)))
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