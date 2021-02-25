Рада розгляне проєкт закону про колабораціонізм

Верховна Рада зареєструвала проєкт закону про співпрацю з ворогом (колабораціонізм), що був розроблений "Національним Корпусом", нардепами та громадськістю.

Про це заявив керівник штабу "Національного Корпусу" Максим Жорін у своєму telegram-каналі.

"Ми минулого року двічі приносили цей законопроєкт до Офісу Президента, не отримали жодної реакції і пізніше створили робочу групу з чинних проукраїнських народних депутатів, представників громадськості, юристів та ветеранів. Завдяки цій робочій групі ми змогли доопрацювати цей законопроєкт і офіційно зареєструвати його у ВР", - розповів Жорін.

За його словами, законопроєкт спрямований на засудження співпраці з ворогом та покарання колаборантів.

"Саме завдяки цьому законопроєкту ми реально зможемо притягнути до відповідальності всіх тих негідників, які співпрацювали або співпрацюють з ворогом", - сказав начштабу Нацкорпусу.

Як відомо, 19 лютого РНБО внесла Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко до санкційного списку за статтею "фінансування тероризму".