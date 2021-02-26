Новини

Електрик, який обслуговував Бундестаг, виявився шпигуном Росії, - прокуратура Німеччини

23 74865
Електрик, який обслуговував Бундестаг, виявився шпигуном Росії, - прокуратура Німеччини
Громадянин ФРН Єнс Ф. працював у компанії, яка виконувала роботи для німецького парламенту. Він переслав плани Бундестагу співробітнику посольства РФ у Берліні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"У період з кінця липня 2017 року до початку вересня 2017 року обвинувачений за власною ініціативою вирішив передати інформацію про плани поверхів німецького Бундестагу російським спецслужбам", - сказано в повідомленні прокуратури Німеччини.

За даними прокуратури, Єнс Ф. працював у компанії, яка раніше неодноразово виконувала роботи для німецького Бундестагу. Робота полягала у проведенні перевірок портативних електричних приладів у приміщеннях, що використовуються парламентом. Обвинувачений мав доступ до PDF-файлів із планами поверхів вищезазначених об'єктів найвищого законодавчого органу ФРН.

Ці плани, за висновками прокурорів, 55-річний Ф. переслав працівникові посольства РФ в Берліні, який працює на російську службу військової розвідки ГРУ.

Федеральна прокуратура передала обвинувачення відділу державної безпеки Вищого регіонального суду в Берліні 12 лютого 2021 року, який має ухвалити рішення про відкриття справи.

Зазначається, що мотив Ф. досі незрозумілий, раніше він не контактував з Росією.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Владимир Иванец
    ГДР бесследно не проходит. ШТАЗИ форева!
  • phantom4
    Немец - "инициативник", я хренею. Вот дятел. В совке дофига отлавливали "инициативников", а здесь я в шоке. Обслуживавший Бундестаг электрик оказался шпионом России, - прокуратура Германии - Цензор.НЕТ 4256
  • Салаутдин
    55 лет,Берлин,100% из бывших Тельман - Пиониров..печалька..
    Ничего,в гестапо ему быстро развяжут язык (с)
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини