Олігарх Кауфман може бути "смотрящим" за Одеською областю з боку ОП, - Рябошапка

Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка вважає, що бізнесмен і мільйонер Борис Кауфман може виступати в ролі "смотрящого" за Одеською областю з боку Офісу президента.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю Радіо НВ, відповідаючи на запитання про те, чи може Кауфман виступати "смотрящим" в одеському регіоні.

"Всі знають ці прізвища. Так, абсолютно", - відповів Рябошапка.

За словами ексгенпрокурора, він та інші "смотрящі" можуть контактувати з Офісом президента і впливати на політику і рішення, що приймаються на Банковій.

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"Коли я був на посаді генерального прокурора, було відкрито багато проваджень, пов'язаних з місцевими елітами. Зараз всі вони десь "поховані"; і ті, проти кого відкривалися ці провадження, хто підозрювався, наприклад, у розкраданні земель Одеського аеропорту та інших зловживаннях в Одесі, з одеським майном; зараз ці люди фактично є, грубо кажучи, "смотрящими" за одеським регіоном. Вони спілкуються з Офісом президента", - пояснив Рябошапка.