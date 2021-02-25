Олігарх Кауфман може бути "смотрящим" за Одеською областю з боку ОП, - Рябошапка
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю Радіо НВ, відповідаючи на запитання про те, чи може Кауфман виступати "смотрящим" в одеському регіоні.
"Всі знають ці прізвища. Так, абсолютно", - відповів Рябошапка.
За словами ексгенпрокурора, він та інші "смотрящі" можуть контактувати з Офісом президента і впливати на політику і рішення, що приймаються на Банковій.
"Коли я був на посаді генерального прокурора, було відкрито багато проваджень, пов'язаних з місцевими елітами. Зараз всі вони десь "поховані"; і ті, проти кого відкривалися ці провадження, хто підозрювався, наприклад, у розкраданні земель Одеського аеропорту та інших зловживаннях в Одесі, з одеським майном; зараз ці люди фактично є, грубо кажучи, "смотрящими" за одеським регіоном. Вони спілкуються з Офісом президента", - пояснив Рябошапка.