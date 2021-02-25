Невідомі стріляли в повітря біля будівельного майданчика в Києві, введено поліцейську операцію

Зараз правоохоронці, які працюють на місці події, проводять першочергові слідчі дії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Києва.

Сьогодні близько 16:00 в поліцію Києва надійшло повідомлення про стрілянину в Голосіївському районі по вулиці Ямській. На виклик негайно виїхали наряди патрульної поліції і слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

За попередньою інформацією, група осіб приїхала на автомобілі до будівельного майданчика і почала стріляти в повітря, після чого з місця події зникла. Постраждалих немає.

Для затримання правопорушників у столиці введено спеціальну поліцейську операцію.

Зараз правоохоронці, які працюють на місці події, встановлюють обставини події. Наразі матеріали належним чином зареєстровано в територіальному підрозділі, після встановлення обставини події буде дано правову кваліфікацію.

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