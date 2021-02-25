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У Києві школяр випав із вікна ліцею: лікарі ведуть боротьбу за його життя

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У Києві школяр випав із вікна ліцею: лікарі ведуть боротьбу за його життя
Столичні лікарі оперують 11-річного хлопчика, який 25 лютого випав із вікна другого поверху свого ліцею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Зазначається, що дитину доставили в "Охматдит". Медики стан хлопчика не розголошують.

У навчальному закладі, де трапилось лихо, інцидент коментують обережно.

"Один із учнів ліцею випав з вікна, учень зараз перебуває в лікарні. Проводиться розслідування за участю правоохоронних органів. Поки не буде завершено розслідування, жодних коментарів", - сказали журналістам представники адміністрації ліцею.

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Топ коментарі

  • ХОРТ
    Не мруть, а закінчують життя самогубством. Тільки за сьогодення це вже четветий випадок.
    Але іСБУшка зайнята тільки своємі "ніжками" вигрібаючи бабло з комерсів...
  • Томас Андерсон 15842d2c
    Созвать РНБО и запретить окна в школах. Срочно!
  • Taras Volynianyn
    Шось останнім часом школьники мруть як мухи.
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