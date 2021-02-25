У Києві школяр випав із вікна ліцею: лікарі ведуть боротьбу за його життя
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Столичні лікарі оперують 11-річного хлопчика, який 25 лютого випав із вікна другого поверху свого ліцею.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Зазначається, що дитину доставили в "Охматдит". Медики стан хлопчика не розголошують.
У навчальному закладі, де трапилось лихо, інцидент коментують обережно.
"Один із учнів ліцею випав з вікна, учень зараз перебуває в лікарні. Проводиться розслідування за участю правоохоронних органів. Поки не буде завершено розслідування, жодних коментарів", - сказали журналістам представники адміністрації ліцею.