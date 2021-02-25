Найманці РФ із гранатометів обстріляли позиції ЗСУ біля Південного, Пісків, Павлополя і Славного, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 25 лютого, озброєні формування Російської Федерації продовжили здійснювати збройні провокації в районі проведення операції Об'єднаних сил і п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, недалеко від населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь по українських позиціях з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а поблизу Пісків - ще й зі стрілецької зброї. Поблизу Павлополя противник застосував проти наших захисників автоматичні станкові гранатомети, а біля Славного - станкові протитанкові гранатомети.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

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