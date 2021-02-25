Головним ворогом Зеленський вважає Порошенка і бореться з ним, – "ЄС"

П'ятий президент Петро Порошенко підтримав ухвалу РНБО про санкцій проти Віктора Медведчука як політичне рішення, яке відповідає національним інтересам. Однак це рішення Офіс президента перетворив на брудну кампанію проти політичного опонента Порошенка, поширюючи фейки, які не мають нічого спільного з реальністю.

Про це заявили у пресслужбі "Європейської солідарності", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Gazeta.ua.

"За інтенсивністю та тональністю цієї кампанії складається враження, ніби президент Володимир Зеленський адресує її не Медведчуку та ОПЗЖ, а скеровує проти Порошенка та Європейської солідарності. Так як він два роки боровся з Порошенком, а не з Путіним. "Связка" між Порошенком та Медведчуком, про яку сьогодні знову пишуть блогери Банкової, полягала лише в одному – вимушеній координації в питаннях звільнення заручників. Ніхто ніколи з цього не робив таємниці", - сказано в заяві політсили.

Так, 25 червня 2014 року пресслужба президента Порошенка за підсумками чотиристоронньої телеконференції з президентами України, Росії та Франції повідомляла про ініціативу ключового партнера, щоби у якості "посередника для забезпечення діяльності Тристоронньої контактної групи" до її складу увійшов Віктор Медведчук". То була пропозиція Ангели Меркель, яку підтримали інші учасники розмови - згодом про це детально розповідав представник України в ТКГ Роман Безсмертний.

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Порошенко неодноразово заявляв, що для звільнення полонених "готовий був би співпрацювати хоч з чортом лисим". За кілька років вдалося звільнити понад 3000 заручників.

"При цьому, на відміну від Зеленського, Порошенко не відпустив у Росію ані Цемаха як ключового свідка злочину Путіна, ані беркутівців, які розстрілювали Майдан тощо. І не злив в Росію інформацію про спецоперацію російських військових злочинців проти України із так званої групи Вагнера. За президентства Порошенка політична активність Медведчука всередині країни була заблокована. У велику політику Медведчук повернувся вже за Зеленського на дострокових парламентських виборах 2019 року і місцевих 2020-го", - заявляють у "ЄС".

Щодо питання енергетики. Щойно на рубежі 2014-15 років подолали екстра-критичну ситуацію з віяловими відключеннями електроенергії, саме команда Порошенка ухвалила і впровадила рішення про припинення закупівлі в Росії електрики, яку за Зеленського знову стали купувати. Також команда Порошенка повністю відмовилася від російського газу. І цими рішеннями забезпечила енергетичну незалежність України. Нарешті, саме команда Порошенка припинила постачання електрики до Криму з огляду на те, що відповідальність за забезпечення півострова має нести окупаційна влада.