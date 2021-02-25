Головним ворогом Зеленський вважає Порошенка і бореться з ним, – "ЄС"
Про це заявили у пресслужбі "Європейської солідарності", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Gazeta.ua.
"За інтенсивністю та тональністю цієї кампанії складається враження, ніби президент Володимир Зеленський адресує її не Медведчуку та ОПЗЖ, а скеровує проти Порошенка та Європейської солідарності. Так як він два роки боровся з Порошенком, а не з Путіним. "Связка" між Порошенком та Медведчуком, про яку сьогодні знову пишуть блогери Банкової, полягала лише в одному – вимушеній координації в питаннях звільнення заручників. Ніхто ніколи з цього не робив таємниці", - сказано в заяві політсили.
Так, 25 червня 2014 року пресслужба президента Порошенка за підсумками чотиристоронньої телеконференції з президентами України, Росії та Франції повідомляла про ініціативу ключового партнера, щоби у якості "посередника для забезпечення діяльності Тристоронньої контактної групи" до її складу увійшов Віктор Медведчук". То була пропозиція Ангели Меркель, яку підтримали інші учасники розмови - згодом про це детально розповідав представник України в ТКГ Роман Безсмертний.
Порошенко неодноразово заявляв, що для звільнення полонених "готовий був би співпрацювати хоч з чортом лисим". За кілька років вдалося звільнити понад 3000 заручників.
"При цьому, на відміну від Зеленського, Порошенко не відпустив у Росію ані Цемаха як ключового свідка злочину Путіна, ані беркутівців, які розстрілювали Майдан тощо. І не злив в Росію інформацію про спецоперацію російських військових злочинців проти України із так званої групи Вагнера. За президентства Порошенка політична активність Медведчука всередині країни була заблокована. У велику політику Медведчук повернувся вже за Зеленського на дострокових парламентських виборах 2019 року і місцевих 2020-го", - заявляють у "ЄС".
Щодо питання енергетики. Щойно на рубежі 2014-15 років подолали екстра-критичну ситуацію з віяловими відключеннями електроенергії, саме команда Порошенка ухвалила і впровадила рішення про припинення закупівлі в Росії електрики, яку за Зеленського знову стали купувати. Також команда Порошенка повністю відмовилася від російського газу. І цими рішеннями забезпечила енергетичну незалежність України. Нарешті, саме команда Порошенка припинила постачання електрики до Криму з огляду на те, що відповідальність за забезпечення півострова має нести окупаційна влада.