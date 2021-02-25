Новини • Коронавірус і карантин

Дані про вакцинацію людей проти коронавірусу вноситимуться в єдину електронну систему, - КМДА

1 29814
Дані про вакцинацію людей проти коронавірусу вноситимуться в єдину електронну систему, - КМДА
Дані про вакцинацію людей проти коронавірусу в Україні будуть вносити в єдину електронну систему. Це дасть можливість в майбутньому роздрукувати для пацієнтів паспорт вакцинації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна розповів регіональний координатор з вакцинації в Києві, начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги департаменту охорони здоров'я КМДА Василь Животенюк.

Він зазначив, що в електронну картку пацієнта будуть вносити дані про вакцинацію проти коронавірусу після отримання другої дози препарату. При цьому, після вакцинації людині відразу не видаватимуть паперові довідки.

"Після вакцинації людину вносять в єдину електронну систему. Це дає їй можливість у майбутньому роздрукувати паспорт вакцинації. Після того, як людина отримає два уколи, в електронній картці пацієнта буде зафіксовано, що він був щеплений проти COVID-19. Тоді будь-який лікар, який зможе зайти в його електронну картку, побачить цю інформацію: що людина такого-то числа отримала таке-то щеплення", - сказав Животенюк.

Читайте також: Вакцинуватися за свій рахунок проти COVID-19 українці зможуть не раніше літа, а може, і пізніше, - Степанов

Топ коментарі

  • Стрелок
    собак бродячих когда чипируют тоже в реестр заносят. и коров.
  • Стрелок
    я не согласен. они сценку разыграют

    надо так
    простигосподи - в кресле
    супрун - со шприцом колет
    гонатерва - вакцину подает с улыбкой
    вереснь - с камерой стримит на всю страну
    порох - общее руководство и координация
  • Ярослав Викторович
    Фильм был такой 2007 года "Вторжение". После заражения надо было обязательно поспать, чтоб переродиться в другого человека. У одной тетеньки иммунитет был и она как ни спала, но не перерождалась. И все кричала "Я спала! Честно! Я спала!"

    Прибили, в общем, ее. В реестр не попала.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини