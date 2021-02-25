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МВФ очікує пропозицій від України щодо низки питань для продовження переговорів

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МВФ очікує пропозицій від України щодо низки питань для продовження переговорів
Міжнародний валютний фонд назвав продуктивними дискусії з Україною, але констатує наявність низки невирішених питань і чекає пропозицій від української сторони для продовження переговорів.

Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Як тільки ми отримаємо детальнішу інформацію з цих питань і пропозиції щодо окремих політик, ми з нетерпінням продовжимо співпрацю з Україною", - підкреслив Райс.

Серед питань, які обговорювала місія, Райс назвав поліпшення управління банківським наглядом Нацбанку, фіскальні ризики для дефіциту бюджету і зміцнення судової системи.

Представник Фонду не назвав якихось термінів.

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Топ коментарі

  • Василь Худотеплий
    "мы с нетерпением продолжим сотрудничество с Украиной"
    Источник: https://censor.net/ru/n3250145"

    МВФ ожидает предложений от Украины по ряду вопросов для продолжения переговоров - Цензор.НЕТ 5875
  • Стрелок
    щас... наши могут предложить только "купи слона"
    на большее их не хватает

    вчера зеленая мартышка из рады на "Прямом" рассказывала что "в бюджете уже заложен и практически потрачено за полтора месяца транш от МВФ". ото и все.
    чо они могут предложить? три сосны корабельных и стефанчука? я вас умоляю...
  • мойша одесский
    Ну так пообещайте им поднять цену на газ, не согласятся, пообещайте и на эл. энергию и воду. Ну а если и после этого не согласятся, тогда уж х.з. шо делать.
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