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Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2"

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Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2"
Причина виходу компанії з проєкту - санкції США.

Про вихід компанії з проєкту заявив директор з ризиків та інвестицій АХА Олбан де Мейлі Несле, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Як і інші, ми вирішили відмовитися від цього проєкту", - сказав він під час представлення річного звіту компанії.

Рішення було прийнято на тлі санкцій, які ввели проти компаній-учасниць проєкту США.

Нагадаємо, 23 лютого про вихід з проєкту "Північний потік-2" заявили понад 15 компаній. 24 лютого до них приєдналася німецька нафтогазова компанія Wintershall Dea.

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  • Виктор Ли a3db1a1b
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  • Oleg Youryevich
    А в это время, где-то в рашке
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  • Гыг с Вами
    ничо...кацапапенсионеры подстрахуют Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 4630.а то привыкли жировать на закромах родины
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