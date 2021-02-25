У 10 з 26 лікарень Івано-Франківської області, відведених для інфікованих коронавірусом, вже немає місць. В інших - заповненість 92-96%, - санлікар області

На Прикарпатті 10 лікарень, які приймають хворих на COVID-19, завантажені на 100%. Решта 16 таких медзакладів – у межах 92-96%.

Про це на брифінгу у Надвірнянській лікарні повідомив головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В області ситуація (із захворюванням на COVID-19 - ред.) залишається на межі критичної. Завантаженість на 100% спостерігаємо в 10 лікувальних закладах, інші, які надають допомогу хворим на коронавірус, завантажені на 92-96%", - повідомив Савчук.

За його словами, загалом в області розгорнуто 3847 ліжко-місць для хворих на коронавірус, з них 2891 ліжко-місце забезпечено киснем, це 75%.

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"Мобільний госпіталь був підготовлений як додатковий і резервний. Наразі госпіталізація хворих відбувається у Богородчанській лікарні і використовуються для цього інші резерви", - додав головний санлікар області.

На Прикарпатті хворих на коронавірус приймають 26 медичних закладів.

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