У питну воду, що йде на Донбас, може потрапити радіація, - Резніков

Тимчасово не підконтрольні уряду України території Донецької та Луганської областей перебувають на межі техногенно-екологічної катастрофи через радіаційне забруднення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі телеканалу "Дом" сказав віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, Україна зверталася до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з проханням провести там моніторинг, проте Росія, зі свого боку, відмовляється навіть обговорювати цю ситуацію.

Він зазначив, що про цю загрозу знають і в ОБСЄ.

"Глава ОБСЄ пан Рама письмово відповів на моє звернення про те, що "ми вбачаємо величезні ризики техногенної катастрофи, пов'язані з радіаційним забрудненням". Нагадаю, що є шахта "Юний комунар", де в 1970-ті роки був ядерний вибух. Вони не дбають про неї, не відкачують воду і, за нашою інформацією, радіоактивна вода дійшла до шару питної води", - повідомив Резніков.

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Віцепрем'єр-міністр додав, що забруднення води радіацією загрожуватиме не лише ОРДЛО, а й Росії. Крім того, забруднена вода може потрапити в Чорне море, "а це вже ризик для всієї європейської спільноти".

"Тому ми вимагаємо допустити туди моніторингову місію МАГАТЕ, але росіяни, які мають суттєвий контроль на окупованих територіях, поки перешкоджають цьому. Навіть у ТКГ відмовляються обговорювати це", - сказав Резніков.

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