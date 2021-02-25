Ще 5 областей потрібно ввести у "червону" зону щодо COVID-19, - KSE
До такого висновку прийшли експерти Київської школи економіки (KSE), повідомляє Цензор.НЕТ.
Вони підкреслюють, що ситуація зі зростанням захворюваності в Закарпатській, Чернівецькій і Вінницькій областях відповідає ситуації, яка спостерігалася в Івано-Франківській області два тижні тому.
"Якщо обмежувальні заходи не буде застосовано, через два тижні ми спостерігатимемо аналогічну до Івано-Франківської ситуацію ще в трьох областях. Перший пріоритет - Закарпатська область, оскільки вона нижче за середню по країні забезпечена ресурсами і в ній понад 75% зайнятих реанімаційних ліжок", - повідомляє KSE.
При цьому експерти KSE зазначили, що Житомирська і Миколаївська області демонструють значне зростання рівня госпіталізацій.
"Станом на 23 лютого госпіталізації на 25% перевищують виписки. Це означає зростання навантаження на систему охорони здоров'я найближчим часом. Івано-Франківська область вже сьогодні витримує навантаження на ресурси в чотири рази більше середнього по країні. Загалом завантаження реанімаційних ліжок по країні становить 40%", - навів статистику керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко.
Він також зазначив, що "попри нарощування обсягів вакцинації, Європа припинила тривале падіння захворюваності і з цього тижня демонструє тренд на зростання".
"Серед причин - мутації вірусу та послаблення карантину", - вважає експерт.