Євросоюз продовжив на рік санкції проти режиму Лукашенка в Білорусі

Рада Європейського Союзу продовжила санкції щодо Білорусі до 28 лютого 2022 року

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні Рада постановила продовжити до 28 лютого 2022 року обмежувальні заходи щодо високопосадовців, відповідальних за жорстокі репресії і залякування мирних демонстрантів, представників опозиції і журналістів у Білорусі, а також осіб, відповідальних за фальсифікацію результатів виборів", - наголошується в заяві на офіційному сайті організації в четвер.

"Санкції ЄС також націлені на економічних суб'єктів, великих бізнесменів і компанії, які отримують вигоду від режиму Олександра Лукашенка і/або підтримують його", - говориться в документі.

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У Раді ЄС заявили, що Євросоюз, "з огляду на тривалу неповагу до основних свобод і прав людини, а також репресії щодо білоруського народу і громадянського суспільства з боку влади", розгляне можливість подальших санкцій, а також продовжить надавати підтримку громадянському суспільству і незалежним ЗМІ Білорусі.

Нагадуємо, Євросоюз ввів санкції щодо Білорусі в жовтні 2020 року, після виборів президента і протестів, які послідували після оголошення їх офіційних результатів. Пізніше санкції були розширені. Нині обмежувальні заходи містять заборону на поїздки до ЄС і заморожування активів для 88 осіб, включно з президентом Олександром Лукашенком, а також заморожування активів 7 організацій.