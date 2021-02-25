Новини

Зеленський зареєстрував у парламенті пакет законопроєктів про податкову амністію

6 25362
Зеленський зареєстрував у парламенті пакет законопроєктів про податкову амністію
Президент Володимир Зеленський зареєстрував у парламенті пакет законопроєктів про податкову амністію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Президент у четвер зареєстрував законопроєкти 5153 (поправки до Податкового кодексу), 5154 (зміни до Бюджетного кодексу), 5155 (поправки до валютного законодавства), а також законопроєкт 5156 - з поправками до Кримінального кодексу та інших законів.

Тексти згаданих законопроєктів поки що на сайті Ради відсутні.

Читайте також: Одна поправка "слуги народу" Булах у законопроєкт про зміни до Податкового кодексу коштуватиме державі 3,7 млрд грн, - Яворський

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Dack Cloud
    кто платил налоги тот Лох Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии - Цензор.НЕТ 3689
  • Vika Lysenko
    Вот же гнида , отрабатывает своим хозяевам Ты лучше , сморчек зеленый ,Антоненко выпускай и Стерненко ,да побыстрее!!
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Пришло время легализовать награбленное.

    "Здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит" ©
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини