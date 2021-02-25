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Житель Херсона намагався провезти в окупований Крим 20 кг наркотиків, - Офіс генпрокурора

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Житель Херсона намагався провезти в окупований Крим 20 кг наркотиків, - Офіс генпрокурора
Правоохоронці викрили та затримали жителя Херсона, який через контрольний пункт в'їзду-виїзду намагався вивезти через тимчасово окуповану територію АР Крим в Російську Федерацію 20-кілограмову партію наркотиків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, заборонену речовину - канабіс - чоловік заховав у паливному баку автомобіля, яким їхав у тимчасово окупований Крим, звідки планував доставити наркотик у РФ. Вартість вилученого на чорному ринку становить орієнтовно 5,6млн грн", - зазначається в повідомленні.

Наразі чоловіка затримано, вирішується питання про повідомлення йому підозри.

Заходи з викриття здійснювалися прокурорами спільно зі слідчими УСБ України в Херсонській області та прикордонниками Херсонського загону Держприкордонслужби.

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Топ коментарі

  • Banderovec UA
    Пускай бы вез , зачем задерживали ???
  • AbOriginal_UA
    Надо было добавить туда новичка и отпустить.....
  • Rostyslav Komarnytsky
    Та да! Нині вивозити наркотики з території, яку контролює зелена влада - велииииикий злочин! 😁
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