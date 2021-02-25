ЦВК зареєструвала вже 25 кандидатів на довиборах у Раду на одному з округів Донеччини

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 6 кандидатів у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 50 у Донецькій області на проміжних виборах до Верховної Ради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Зазначається, що комісія зареєструвала Андрія Бондаренка від партії "Слуга народу", Юлію Крюкову від партії "Голос", Надію Масло від партії "Опозиційний блок", Ларису Ревву від партії "Батьківщина" і Андрія Масенца й Антона Рівненського як самовисуванців.

Водночас комісія відмовила Тарасові Нечепоруку й Антону Івко в реєстрації кандидатами в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 87. Основні підстави відмови - невнесення грошової застави у визначеному законом розмірі і невідповідність поданих документів вимогам виборчого законодавства.

Раніше Комісія вже зареєструвала 19 кандидатів у народні депутати на проміжних виборах: Вікторію Шилову, Валентина Рибіна, Артема Марчевського, Іштвана Добшу, Людмилу Дорошенко, Олександра Груздєва, Сергія Звагольського, Богдана Мироненка, Олександра Тамбулатова, Юрія Третяка - в ОВО №50, Михайла Ноняка, Олександра Шевченка, Марусю Звіробій-Біленьку, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинського, Юрія Юрченка, Василя Вірастюка, Юрія Голінея і Йосипа Резеша - в ОВО № 87.

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Центральна виборча комісія призначила на 28 березня проміжні вибори народного депутата в округах №87 і № 50.

Вибори у 87-му окрузі на Прикарпатті пройдуть через складення повноважень народним депутатом з фракції "Слуга народу" Зіновієм Андрійовичем у зв'язку з обранням його мером міста Надвірна.

Вибори в окрузі Донецької області призначені після дострокового припинення Верховною Радою 16 грудня повноважень позафракційного депутата Руслана Требушкіна, обраного мером Покровська Донецької області.