Поліція обшукала автобус з охоронцями поруч з офісом ОПЗЖ, в партії це назвали "цькуванням і залякуванням"
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві партії.
У тексті зазначається: "На території поруч з офісом партії поліція затримала автобус, в якому були співробітники фірми "Шторм". Цей автобус було свідомо додано в орієнтування, оскільки раніше інший автобус цієї марки брав участь в інциденті на вулиці Ямській. Однак фото очевидців свідчать, що це був зовсім інший транспортний засіб, а не той мікроавтобус, який згодом поліція затримала біля офісу ОПЗЖ. Ми впевнені, що наказ про огляд і обшук транспортного засобу поруч з офісом нашої політичної партії є нічим іншим, як переслідуванням і спробою залякування членів та прихильників політсили, що становить конкуренцію владній команді".
У повідомленні підкреслюється, що це є "нічим іншим, як переслідуванням і спробою залякати членів і прихильників політсили, що становить конкуренцію владній команді".
В ОПЗЖ зазначають, що такою поведінкою влада намагається відволікти увагу від власних провалів і "вдалася до своїх улюблених методів: цькування, залякування й утиску прав. Цього разу - із використанням поліції".