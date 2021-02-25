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Агресія Росії проти України є найбільшим викликом безпеки в регіоні ОБСЄ, - Держдепартамент США

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Агресія Росії проти України є найбільшим викликом безпеки в регіоні ОБСЄ, - Держдепартамент США
Агресія Росії проти України спричинила значне погіршення європейського безпекового середовища та є найбільшим безпековим викликом у регіоні ОБСЄ.

Про це сказав в.о. помічника Державного секретаря США у справах Європи та Євразії Філіп Рікер під час зимової сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Триваюча агресія Росії в Україні є найбільш грубим випадком порушення суверенітету та територіальної цілісності в регіоні ОБСЄ. Це кричуще зневажання міжнародного права та основних принципів ОБСЄ спричинило значне погіршення європейського середовища безпеки. І ця ерозія безпекового середовища Європи, особливо з 2014 року, є найбільшим викликом, з яким ми стикаємось сьогодні в організації", - зазначив він.

Представник Держдепартаменту США наголосив на важливості відновлення військової транспарентності у регіоні ОБСЄ, що є, поруч з модернізацією Віденського документа, серед пріоритетів Головування Сполучених Штатів у Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ.

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Топ коментарі

  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Сама Россия и есть проблема, и пока стратегия США так и будет не допустить развала Рашки, будет и проблема. Где ныне Рейган, кто мог четко назвать вещи своими именами, СССР-империя зла и раздавить гадину....
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Імперська загарбницька політика Росіі скінчиться лише разом з Росією !!!)))
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    За останні 30 років,лише на постсовковому просторі -- Придністров"є,Абхазія,Ічкерія і Дагестан,Грузія ,Крим і Донбас , !!!))))
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