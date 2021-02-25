Мінський переговорний процес має бути доповнений жорсткішими діями, - Кравчук

Україна не має наміру виходити з переговорів у мінському форматі, але хоче зробити цей процес ефективнішим.

Про це заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в інтерв'ю Deutche Welle, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що мінський процес має містити системніші і жорсткіші дії. І підкреслив, що Україна не може наполягати на переговорах, якщо Росія не йде на контакт та обстрілює українські позиції

"Ми говоримо про те, щоб мінський переговорний процес був доповнений жорсткішими, системнішими, активнішими діями. Наприклад, ми хочемо вести переговори. Та сторона хоче, і ми хочемо - значить, ведемо переговори. Якщо вони не хочуть вести переговори, а стріляють і вбивають, ми відповідаємо тим же. Ми не можемо спостерігати, як нас убивають, і називати це "провокаціями". Це не провокації. Це реальні воєнні дії, які призводять до загибелі наших людей", - сказав Кравчук.

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