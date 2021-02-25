Київ і Берн обговорили підготовку саміту в Швейцарії з питань реформ в Україні, - ОП

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква у телефонній розмові з керівником Служби дипломатичних радників президента Швейцарської Конфедерації Теренсом Біллетером обговорили співпрацю двох країн, а також домовилися продовжити роботу з підготовки до проведення у Швейцарії в 2022 році Міжнародної конференції з питань реформ в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Як повідомляється, співрозмовники обговорили актуальні питання двосторонніх відносин та реалізацію домовленостей, досягнутих за результатами офіційного візиту президента Швейцарської Конфедерації Соммаруга в Україну в липні 2020 року.

"Сторони домовилися продовжити роботу з підготовки до проведення в Швейцарії в 2022 році Міжнародної конференції з питань реформ в Україні", - зазначили в ОП.

Жовква подякував за технічну і гуманітарну допомогу, яка надається Україні, а також окреслив перспективні напрямки розвитку співпраці між двома державами. Він також наголосив на важливості співпраці України з міжнародними партнерами для відновлення миру на Донбасі.

Біллетер запевнив у незмінності позиції Швейцарської Конфедерації з підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім того, співрозмовники обговорили співпрацю з протидії пандемії COVID-19, розвитку транспортної інфраструктури України, реалізації спільних проєктів, зокрема у сфері залізничних перевезень

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