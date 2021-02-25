"Шахтар" обіграв у Києві ізраїльський "Маккабі" і вийшов в 1/8 Ліги Європи

Донецький "Шахтар" у матчі-відповіді 1/16 обіграв у Києві ізраїльський "Маккабі" з рахунком 1:0 і вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.