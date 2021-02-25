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Зеленський скликає 26 лютого засідання РНБО з актуальних питань державної безпеки

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Зеленський скликає 26 лютого засідання РНБО з актуальних питань державної безпеки
Президент України Володимир Зеленський оголосив про скликання засідання Ради національної безпеки та оборони 26 лютого.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.

У повідомленні зазначається: "У п'ятницю, 26 лютого 2021, президент України Володимир Зеленський збере засідання Ради національної безпеки та оборони України у зв'язку з необхідністю прийняття оперативних рішень з актуальних питань державної безпеки. Організацію засідання покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова. Всю інформацію, яку можна оприлюднити, буде повідомлено офіційно".

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  • Гыг с Вами
    а это какая безопасность?
    Дитячий письменник

    На фото 100грн.
    Досі важко звикнути.
    Зробили разом™

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    Он наделал лужу в коридоре -
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