Новини • Закриття каналів Медведчука

Колектив львівського телеканалу NTA - проти його продажу медіахолдингу Медведчука

16 93956
Колектив львівського телеканалу NTA - проти його продажу медіахолдингу Медведчука
Співробітники каналу засуджують рішення директора Романа Любицького продати канал ТОВ "Медіахолдинг НОВИНИ" і вимагає від власників усунути його з посади.

Про це сказано в заяві колективу телеканалу, інформує Цензор.НЕТ.

Співробітники NTA стверджують, що звістка про продаж телеканалу стала для них повною несподіванкою.

"Вважаємо неприпустимою будь-яку співпрацю зі структурами, які діють в інтересах країни-агресора Росії. Цю позицію ми неодноразово публічно озвучували і будемо робити це і надалі в ефірах наших проєктів", - сказано в заяві.

Співробітники каналу стверджують, що Любицький, який ухвалив рішення про його продаж, причетний до каналу "тільки юридично" і не впливає на його редакційну політику.

Читайте також: Новий медіахолдинг із трійкою заборонених каналів Медведчука ще не звертався з приводу ліцензії, - Нацрада з ТРМ

"Вимагаємо від власників ТОВ "НТА - Незалежне телевізійне АГЕНТСТВО" негайної реакції і відсторонення Романа Любицького від займаної посади", - сказано в заяві.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone і "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського Першого незалежного. Запуск планується у квітні, вже готові макети реклами нового телеканалу. З приводу отримання ліцензії на мовлення цей новий телеканал ще не звертався, повідомили в Нацраді з питань телебачення і радіомовлення.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    Любицкое исключили из "Свободы"..
    Львовская городская организация ВО "Свобода" сообщила, что исключила Романа Любицкого из своих рядов. Утверждают, что его действия могут навредить украинскому делу и негативно повлиять на авторитет партии... так и сказали, "авторитет партии")) Коллектив львовского телеканала NTA - против его продажи медиахолдингу Медведчука - Цензор.НЕТ 1331
  • Василь Худотеплий
    Как интересно...
    Неужели директор продаёт телеканал без ведома собственника?
  • Шрек Баблокат
    вот и я про то же.. именно партийная верхушка "Швободы" оказалась замазана в сотрудничестве с рЫгЫонами, и координировалась лично Клюевым..
    а рядовые члены "Свободы" были обмануты и использованы в темную..
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини