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Завод "Кузня на Рибальському" заплатив Міноборони 790 тис. грн штрафу за зрив контракту для ВМС України

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Завод "Кузня на Рибальському" заплатив Міноборони 790 тис. грн штрафу за зрив контракту для ВМС України
Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону забезпечила виконання рішення суду щодо стягнення з ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" понад 790 тис. грн штрафних санкцій на користь Міністерства оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Встановлено, що комерційне підприємство порушило умови одного з державних контрактів та не поставило Військово-Морським Силам України обумовлену угодою продукцію спеціального призначення. У лютому 2020 року Спеціалізованою прокуратурою регіону в інтересах держави в особі Міністерства оборони України до ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" пред’явлено позовну заяву щодо стягнення штрафних санкцій за порушення умов державного контракту.

"З метою досудового врегулювання договірних відносин, Міністерством оборони України на адресу комерційного підприємства неодноразово направлялись листи з вимогами повідомити про стан виконання умов контракту та дату початку державних випробувань замовлених виробів, проте всі претензії залишилися без відповіді", - говориться в повідомленні.

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Господарським судом м. Києва задоволено позовну заяву прокуратури у повному обсязі, з підприємства-порушника стягнуто штрафні санкції за порушення умов державного контракту на поставку продукції військового призначення. Наразі кошти в повному розмірі перераховано на рахунки Міністерства оборони України.

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Топ коментарі

  • Влад Воланд
    Тигибко для этого его и купил чтобы не строить там ничего.Зебилы орали что Петро там дико наживался теперь спокойно спят.
  • Порохобандерівець
    Завод уже не належить Порошенку. Ти в калюжу бздонув.
  • Amber
    Закрий пельку , бо смердить лаптями !
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