"Динамо" на виїзді переграло бельгійське "Брюгге" і вийшло в 1/8 Ліги Європи

Київське "Динамо" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи на виїзді переграло бельгійське "Брюгге" з рахунком 1:0 і вийшло в 1/8 турніру.