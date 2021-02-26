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Дуже прошу всіх медичних працівників поставитися до цього серйозно, - Степанов про вакцинацію проти COVID-19

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Дуже прошу всіх медичних працівників поставитися до цього серйозно, - Степанов про вакцинацію проти COVID-19
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав медпрацівників серйозно поставитися до вакцинації проти коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Степанов сказав в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

"Медичних працівників усіх відрізняє те, що вони точно розуміють - тому вчать це в медичному університеті - наскільки важливі щеплення. І будь-яка вакцинація - це захист від хвороби, дуже часто це захист від смерті ... Я дуже прошу всіх медичних працівників поставитися до цього дуже серйозно. Я хочу наголосити, що всі вакцини, які реєструються і завозяться в Україну, - з доведеною безпекою, доведеною ефективністю", - сказав Степанов.

При цьому він зауважив, що важливо вакцинувати якомога більше населення до початку сезонного зростання ГРВІ, до яких належить і COVID-19.

"Якщо подивитися на сезонність ... Так, ми будемо мати такі сплески саме восени, і нам дуже важливо максимально вакцинувати населення до осені", - сказав глава МОЗ.

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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    вакцинация ХОРОШИМИ вакцинами, а не шмурдяком от степанова..
    даже в Африке такой куйней не прививают
    Очень прошу всех медицинских работников отнестись к этому серьезно, - Степанов о вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2094
  • Топ Ган
    Очень прошу всех медицинских работников отнестись к этому серьезно, - Степанов о вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 7953 Очень прошу всех медицинских работников отнестись к этому серьезно, - Степанов о вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2499
  • Scorpman Y
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    п.с.Цікаво, що індійський виробник вакцини, СЕРУМ ІНСТІТЬЮТ ОФ ІНДІА ПВТ. ЛТД забезпечує Україну й іншими медпрепаратами - вакцинами від дифтерії та правця, кашлюка, гепатиту В, кору, паротиту та краснухи. І, згідно з даними реєстру лікарських засобів України, самостійно подає заявки на реєстрацію. В ковідну схему на мільярди - всунули прокладку, а щоб надати їй максимальноїправдоподібності - схоже, похапцем шукали будь-яких знайомих індусів, аби лише не з орбіти Богатирьової, як це було з китайською вакциною. Тепер можна сміливо казати - "це була вимога індійської сторони".АРD. Пазл зійшовся - криворізькі індуси і справді виявились не чужі, принаймні Офісу президента - торік вони надали, щонаймеше, 100 тисяч кубометрів металургійних шлаків для програми Зеленського "Велике будівництво".
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