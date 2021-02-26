Дуже прошу всіх медичних працівників поставитися до цього серйозно, - Степанов про вакцинацію проти COVID-19
Як передає Цензор.НЕТ, про це Степанов сказав в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".
"Медичних працівників усіх відрізняє те, що вони точно розуміють - тому вчать це в медичному університеті - наскільки важливі щеплення. І будь-яка вакцинація - це захист від хвороби, дуже часто це захист від смерті ... Я дуже прошу всіх медичних працівників поставитися до цього дуже серйозно. Я хочу наголосити, що всі вакцини, які реєструються і завозяться в Україну, - з доведеною безпекою, доведеною ефективністю", - сказав Степанов.
При цьому він зауважив, що важливо вакцинувати якомога більше населення до початку сезонного зростання ГРВІ, до яких належить і COVID-19.
"Якщо подивитися на сезонність ... Так, ми будемо мати такі сплески саме восени, і нам дуже важливо максимально вакцинувати населення до осені", - сказав глава МОЗ.