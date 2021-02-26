"Проблема лежить у площині загальної недовіри людей до судової системи" - Баканов про вирок Стерненку

Глава Служби безпеки України Іван Баканов підкреслює, що негативні наслідки ухвалення вироку одеському активісту Сергію Стерненку зумовлені проблемами судової системи України.

"Проблема лежить у площині загальної недовіри людей до судової системи", - сказав глава СБУ в четвер увечері в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами глави СБУ, "справу Стерненка слід розглядати в двох аспектах: публічному і виключно юридичному.

"Якщо ми будуємо правову державу, європейську, то ми в цій дискусії маємо враховувати виключно юридичну площину, інакше ми перетворимося на країну, в якій правосуддя взагалі нічого не варте", - зазначив Баканов.

На переконання глави СБУ, проблема, яка обговорюється зараз у суспільстві, лежить не у площині правоохоронної системи, а саме в проблемах судів.

"Давайте не забувати: вирок нашого суду, яким би він не був, може бути скасовано в Європейському суді з прав людини", - додав Баканов.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.