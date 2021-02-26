Лідери Євросоюзу погодилися із запровадженням електронних сертифікатів для тих, хто пройшов вакцинацію, - Меркель
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Лідери країн-членів Євросоюзу погодилися з необхідністю запровадити електронні сертифікати для тих, хто пройшов вакцинацію проти COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на брифінгу за підсумками відеоконференції з членами Ради Європи.
"Важливим пунктом переговорів було впровадження цифрового підтвердження вакцинації. Всі єдині в думці, що нам необхідно щось подібне", - сказала Меркель.
За її словами, на відпрацювання технічних питань створення системи електронних документів, що підтверджують вакцинацію проти COVID-19, знадобиться приблизно три місяці.