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Лідери Євросоюзу погодилися із запровадженням електронних сертифікатів для тих, хто пройшов вакцинацію, - Меркель

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Лідери Євросоюзу погодилися із запровадженням електронних сертифікатів для тих, хто пройшов вакцинацію, - Меркель
Лідери країн-членів Євросоюзу погодилися з необхідністю запровадити електронні сертифікати для тих, хто пройшов вакцинацію проти COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на брифінгу за підсумками відеоконференції з членами Ради Європи.

"Важливим пунктом переговорів було впровадження цифрового підтвердження вакцинації. Всі єдині в думці, що нам необхідно щось подібне", - сказала Меркель.

За її словами, на відпрацювання технічних питань створення системи електронних документів, що підтверджують вакцинацію проти COVID-19, знадобиться приблизно три місяці.

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Топ коментарі

  • aquarius580 .
    Четвёртый рейх, однако !
  • юра Лонг
    Это троянский конь . Потом будет паспорот с доказом что ты не верблюд, как все остальные без такого паспорта. Мета такого паспорта забрать ваши праваи потом и волю.
  • Dennis Alexander 868bdc29
    Кто занет...когда эта макрель уже свалит?
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