Стерненко перебуває в окремій камері СІЗО з додатковими заходами безпеки, - адвокат Масі Найєм

Адвокат засудженого за розбій і викрадення одеського активіста Сергія Стерненка Масі Найєм заявляє, що вирок його підзахисному створює національну загрозу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Найєм заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1.

"Є встановлений факт, що до нападу на Стерненка причетна Одеська поліція .... Пан Ківа виступив з погрозами, що він або хтось інший буде "виховувати" Сергія в СІЗО ... з урахуванням того, що сказав Ківа, у нас є побоювання, що із Сергієм може щось трапитися. Саме тому ми подали заяву для гарантування заходів безпеки (про переведення з Одеського СІЗО до Києва. - Ред.)", - сказав адвокат.

За словами захисника, заходи безпеки були забезпечені.

"Нині заходи безпеки такі, що його (Стерненка) помістили в окрему камеру, є також додаткові заходи безпеки, про які я не можу говорити", - зазначив Найєм.

За твердженням захисника, Стерненка засуджено за розбій, якого "не було".

"Цей судовий процес ініційований тим, хто проти українського активіста ... Несправедливість щодо Сергія створює загрозу національній безпеці", - наголосив адвокат.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.