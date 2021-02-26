Через кілька днів усе почуєте і побачите, - Баканов про записи розмови Медведчука і Суркова

Правоохоронці долучили до кримінального провадження оприлюднені ЗМІ аудіозаписи нібито розмови Віктора Медведчука і колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ, про це в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" сказав голова відомства Іван Баканов.

"Наразі цей запис не є належним доказом у справі. Слідчими будуть проведені певні процесуальні дії, в тому числі - експертизи", - наголосив Іван Баканов.

В ефірі програм Баканов також зазначив, що не може сказати, які будуть подальші кроки щодо легалізації записи.

"Але я думаю, що через кілька днів ви з медіа все почуєте і побачите", - додав глава СБУ.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ оприлюднив запис розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова і Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали поставки електроенергії в окупований Крим та обмін полоненими на Донбасі.

Також дивіться: "Зробімо вже і будемо рухатися, бл#", - Сурков і Медведчук у 2014 році обговорюють поставки електроенергії до Криму та обмін полоненими на Донбасі. АУДIО+розшифровка