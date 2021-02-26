Геращенко просить усіх, хто мітингуватиме на підтримку Стерненка в суботу, не нападати на правоохоронців: Поліція - з народом
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у четвер увечері в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1.
"Я закликаю всіх, хто буде мітингувати в суботу: будь ласка, приходьте мирно, не нападайте на поліцейських", - сказав Геращенко.
Також заступник глави МВС наголосив: "Ми не будемо давати можливість спровокувати правоохоронні органи. Зараз часи не Януковича і Захарченка. Поліція - з народом, вона захищатиме громадський спокій, а не використовуватися для нападу на мирних протестувальників".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).
Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.