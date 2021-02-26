Кравчук про обіцянки Зеленського стосовно Донбасу: Він думав, що з РФ можна домовитися, але в процесі побачив, що цього зробити не можна

Глава держави Володимир Зеленський думав, що зможе домовитися про мир на Донбасі, але в підсумку зрозумів, що зробити цього не можна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в інтерв'ю DW, відповідаючи на запитання, як він оцінює виконання обіцянки Зеленського припинити війну на Донбасі.

"Всі ми люди. І коли прийшов Порошенко-бізнесмен, хоча він до того був і міністром закордонних справ, і міністром економіки, він думав, що зможе домовитися. Він щиро в це вірив. І говорив, що через тиждень-два він завершить війну. Коли прийшов Зеленський, він також думав, що можна в процесі дискусії якось домовитися. А коли побачив, що з ними (з російською стороною. - Ред.) домовитися не можна, то заявив, що потрібні зміни, документальні уточнення. Він сказав це на паризькому саміті (саміт "нормандської четвірки", який відбувся 9 грудня 2019 року в Парижі. - Ред.)", - повідомив він.

Також Кравчук зазначив, що те саме сказала й Ангела Меркель - що "мінські угоди - це не висічені на камені слова".

"На мою думку, без зміни основних концептуальних позицій мінського і "нормандського формату" ми не зможемо домогтися якихось успіхів", - додав глава української делегації.

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Нагадаємо, раніше Кравчук заявив, що мінський переговорний процес мав бути доповнений більш жорсткими діями.