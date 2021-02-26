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В Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини

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В Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини
Станом на ранок п'ятниці, 26 лютого, виявлено 8003 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"8003 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 475 дітей та 312 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини 02госпіталізовано – 2 762 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини 02летальних випадків – 146;

В Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини 02одужало – 4 244 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини 02здійснено тестувань за добу – 78 264 (зокрема методом ПЛР – 36 809, методом ІФА – 16 271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184).

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За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини 07захворіло – 1 333 844 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини 07одужало – 1 163 555 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини 07летальних випадків – 25 742;

В Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини 07проведено ПЛР-тестувань – 6 845 974.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (857), м. Київ (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини 13

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