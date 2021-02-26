В Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини

Станом на ранок п'ятниці, 26 лютого, виявлено 8003 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"8003 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 475 дітей та 312 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 762 осіб;

летальних випадків – 146;

одужало – 4 244 осіб;

здійснено тестувань за добу – 78 264 (зокрема методом ПЛР – 36 809, методом ІФА – 16 271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184).

Також читайте: Лідери Євросоюзу погодилися із запровадженням електронних сертифікатів для тих, хто пройшов вакцинацію, - Меркель

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 333 844 особи;

одужало – 1 163 555 осіб;

летальних випадків – 25 742;

проведено ПЛР-тестувань – 6 845 974.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (857), м. Київ (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях", - розповів Степанов.









