Сьома річниця окупації Криму: США закликали РФ повернути Україні повний контроль над півостровом і звільнити всіх політв'язнів

Посольство США в Україні закликало РФ у сьому річницю від початку окупації Криму повністю припинити окупацію півострова, звільнити всіх українських політичних в'язнів, яких вона несправедливо утримує, і повернути Україні повний контроль над півостровом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні із посиланням на заяву держсекретаря Ентоні Блінкена.

"Ми закликаємо Росію негайно припинити окупацію Криму, звільнити всіх українських політичних в’язнів, яких вона несправедливо утримує, та повернути Україні повний контроль над півостровом. Ми також закликаємо Росію припинити агресію на сході України. Санкції США проти Росії у відповідь на її агресію на сході України та захоплення Криму залишатимуться чинними, доки Росія не змінить курс. США не визнають і ніколи не будуть визнавати заявлену Росією анексію Криму", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що окупація і посилення мілітаризації Кримського півострова загрожують загальній світовій безпеці.

"Російська окупація та посилення мілітаризації Кримського півострова мають наслідки далеко за межами України, що загрожує загальній світовій безпеці. Ця окупація спричинила значні людські втрати. Російська окупаційна влада провела жорстоку кампанію репресій проти кримських татар, етнічних українців та представників інших етнічних меншин і релігійних груп у Криму. Російська окупаційна влада вдалася до обшуків у мечетях та приватних помешканнях, витіснила з півострова незалежні ЗМІ та призначила тривалі тюремні вироки тим, хто наважився виступити проти окупації. Російські репресії призвели до постійного страху мешканців Криму, які не можуть вільно жити своїм життям", - зазначенов повідомленні.

Водночас США вітають нову ініціативу України "Кримська платформа" та сподіваються на продовження співпраці з Україною, а також союзниками й партнерами щодо припинення окупації Росією Кримського півострова та її агресії на сході України.

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