Не можна проводити мінські переговори в залежній від Росії на 100% країні: потрібно перенести, - Кравчук

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук виступив за перенесення переговорів стосовно Донбасу з Мінська. Він назвав Білорусь залежною від Російської Федерації.

Таку заяву Кравчук зробив в інтерв'ю Deutsche Welle, передає Цензор.НЕТ.

Він вважає, що необхідно обрати нове місце для проведення переговорів з урегулювання ситуації на Донбасі.

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"Перенести потрібно. Не можна їх проводити в країні, яка залежна від Росії на 100 відсотків. У країні, де влада в диктаторських руках. Незрозуміло, як за таких умов може діяти структура, яка бореться за мир. Це нонсенс", - сказав Кравчук.