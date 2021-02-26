Новини • Агресія Росії проти України

Не можна проводити мінські переговори в залежній від Росії на 100% країні: потрібно перенести, - Кравчук

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Не можна проводити мінські переговори в залежній від Росії на 100% країні: потрібно перенести, - Кравчук
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук виступив за перенесення переговорів стосовно Донбасу з Мінська. Він назвав Білорусь залежною від Російської Федерації.

Таку заяву Кравчук зробив в інтерв'ю Deutsche Welle, передає Цензор.НЕТ.

Він вважає, що необхідно обрати нове місце для проведення переговорів з урегулювання ситуації на Донбасі.

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"Перенести потрібно. Не можна їх проводити в країні, яка залежна від Росії на 100 відсотків. У країні, де влада в диктаторських руках. Незрозуміло, як за таких умов може діяти структура, яка бореться за мир. Це нонсенс", - сказав Кравчук.

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Топ коментарі

  • Василь Довганенко 7230397a
    Зєля одягає козацькі шаровари. Хитрий лис Кравчук, що у свій час ЗАДАРМА віддав мокшам всю оперативно-тактичну ядерну збою, в сотий раз змінює і штани і політорієнтацію. Незмінне в нього єдине - прислуговувати чинній на даний момент владі.
  • Андрей Васильев 6ca42316
    Країни Балтії далеко перенесли лаптестан? Навіщо таке казать?
  • jklpqrs
    не хочу огорчать идиотов, но и это не поможет. Дело не в "100% зависимой от России" стране. Дело в России, а ее перенести нельзя. Или можно, зебилята? Хотите попробовать?
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