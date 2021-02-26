70 громадянам РФ повідомили підозру за розв'язання війни проти України, 160 - за злочини, пов'язані зі збройною агресією, - Венедіктова

Із 2014 року 70 громадянам РФ повідомлено підозру за розв'язання та ведення агресивної війни проти України і пособництво у вчиненні цих дій. Серед них - російські чиновники.

Про це заявила Генпрокурор України Ірина Венедіктова в інтерв'ю "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

Підозри оголосили міністру оборони РФ, трьом його заступникам, начальнику генерального штабу, раднику президента РФ, судді конституційного суду РФ.

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Крім того, за злочинні дії, пов’язані з окупацією Криму, українським судом заочно засуджено й так званого "уповноваженого представника президента РФ" у так званому "Кримському федеральному окрузі".

"Узагалі вже є вироки судів за цією категорією щодо більш як 40 громадян РФ. Тобто процес іде", - зазначила Венедіктова.

Загалом із 2014 року зареєстровано приблизно 30 тисяч кримінальних правопорушень, які пов’язані саме зі збройною агресією РФ.

"У нас уже 160 громадянам РФ повідомлено про підозру за відповідні злочини", - сказала Венедіктова.