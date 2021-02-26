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Степанов анонсував нові поставки вакцини проти COVID-19 в Україну: Очікуємо ще 10 млн доз, розроблені компанією Novavax

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Степанов анонсував нові поставки вакцини проти COVID-19 в Україну: Очікуємо ще 10 млн доз, розроблені компанією Novavax
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов очікує нові поставки вакцини проти коронавірусу в країну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", в ефірі одного з телеканалів він сказав, що компанія Novavax надасть Україні ще 10 млн вакцин.

"10 млн вакцин нас ще чекають, розроблені компанією Novavax", - сказав Степанов.

За його словами, компанія-виробник вакцини Novavax Serum Institute of India є найбільшою у світі. Вона виробляє 25 видів вакцин, які вже схвалили у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Компанія Serum Institute of India поставляє вакцини у 170 країн світу.

Міністр зазначив, що Україна має отримати за ініціативою COVAX вакцину Pfizer. Крім того, нині в міністерстві очікують договір про постачання вакцин безпосередньо з компанією Pfizer.

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Також зазначалося, що в Україні почалася кампанія з вакцинації проти коронавірусу - для цього використовують препарат CoviShield.

Крім того, з березня цього року в Україні запустять онлайн-систему для реєстрації в чергу на вакцинацію проти коронавірусу.

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Топ коментарі

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  • Propan
    Уважаемые форумчане. Сорри, кто в курсе. Официально Украина вроде же закупала китайскую вакцину, почему привезли индийскую? Понимаю почему этот абсурд типичен для Украины, но все же, как они выкрутились, почему индийская вакцина как это обяснить?
  • Дик Шелдон
    Украина кинула китайцев "Мотор Січ", Китай Украину на вакцину. Но у нас все хорошо, Степанов успел получить свой откат.
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