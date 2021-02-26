Степанов анонсував нові поставки вакцини проти COVID-19 в Україну: Очікуємо ще 10 млн доз, розроблені компанією Novavax
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", в ефірі одного з телеканалів він сказав, що компанія Novavax надасть Україні ще 10 млн вакцин.
"10 млн вакцин нас ще чекають, розроблені компанією Novavax", - сказав Степанов.
За його словами, компанія-виробник вакцини Novavax Serum Institute of India є найбільшою у світі. Вона виробляє 25 видів вакцин, які вже схвалили у Всесвітній організації охорони здоров'я.
Компанія Serum Institute of India поставляє вакцини у 170 країн світу.
Міністр зазначив, що Україна має отримати за ініціативою COVAX вакцину Pfizer. Крім того, нині в міністерстві очікують договір про постачання вакцин безпосередньо з компанією Pfizer.
Також зазначалося, що в Україні почалася кампанія з вакцинації проти коронавірусу - для цього використовують препарат CoviShield.
Крім того, з березня цього року в Україні запустять онлайн-систему для реєстрації в чергу на вакцинацію проти коронавірусу.