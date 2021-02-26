Денісова вимагає надати медичну допомогу кримському політв'язню Яцкіну в СІЗО у Москві: Тримали на морозі без сезонного одягу та взуття

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової через порушення прав кримчанина Івана Яцкіна. Його утримують у московському СІЗО "Лефортово".

Про це Денісова написала у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Вона закликала негайно надати йому екстрену медичну допомогу.

"Днями працівники цієї установи тримали громадянина України майже годину на морозі 14 градусів без сезонного одягу та взуття, через те, що керівництво установи його не видало нашому співгромадянину. Це завдало шкоди його здоров'ю. Адвокат припускає, що це може бути обмороження нижніх кінцівок, але точно можна буде сказати лише після обстеження лікарем", - написала Денісова.

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За словами омбудсмена, таку реакцію працівників СІЗО "Лефортово" викликало те, що Яцків напередодні одягнув футболку з українською символікою.

Про факт катування українця Денісова повідомила Верховному комісару ООН з прав людини Мішель Бачелет, чинному Голові ОБСЄ Анн Лінде та іншим європейським чиновникам.

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Згідно з останнім рішенням "суду", кримчанин перебуватиме в СІЗО до 16 квітня 2021 року. Його затримали 16 жовтня 2019 року і привезли з окупованого Криму в Москву. Яцкіна звинувачують за статтею 275 КК Росії - державна зрада у формі шпигунства.



