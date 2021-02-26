Кулеба розраховує, що США не допустять завершення будівництва "Північного потоку-2": Надходять обнадійливі повідомлення від адміністрації Байдена

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розраховує, що Сполучені Штати Америки зроблять кроки, які завадять завершенню будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це Кулеба заявив під час панельної дискусії американського "Центру аналізу європейської політики" (CEPA) щодо майбутнього українсько-американського партнерства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Міністр зазначив, що повідомлення, що надходять від адміністрації президента Джо Байдена щодо "Північного потоку-2", дуже обнадійливі.

"Вони підкреслюють послідовність політики неприйняття "Північного потоку-2". Я вірю, що нам потрібно трохи більше часу, щоб побачити, що обнадійливі повідомлення будуть супроводжуватися рівною мірою з обнадійливими рішеннями і кроками, які будуть ухвалюватися", - зазначив Кулеба.

При цьому глава МЗС заявив, що зрештою завершення будівництва "Північного потоку-2" свідчитиме про "просту закономірність". "Якщо проєкт буде завершений, то може бути тільки один висновок: що заходи, які були вжиті, щоб унеможливити його завершення, були неефективними", - підкреслив міністр.

Кулеба зазначив, що цей газопровід є "болючою історією", і йому не подобається мати розбіжності з німецькими дипломатами в цьому питанні.

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"Вони мають свої національні інтереси, а ми наші. І ми вважаємо, що "Північний потік-2" підриває європейську безпеку", - сказав міністр і додав, що йдеться не тільки про енергетичну безпеку.

Водночас міністр заявив, що Україна після 2014 року не може вірити ні в які гарантії Росії, навіть якщо вона буде обіцяти збереження транзиту газу територією України в Європу після спорудження газопроводу "Північний потік-2".

Також він переконаний, що енергетична безпека України буде послаблена. "Завершення будівництва "Північного потоку" зрештою призведе до припинення російського транзиту газу через Україну і підірве національну безпеку моєї країни", - сказав Кулеба.

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